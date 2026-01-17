Haber Tarihi: 17 Ocak 2026 13:44 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 13:44

Cagliari - Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Cagliari - Juventus maçı canlı izle şifresiz

Cagliari - Juventus maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Cagliari - Juventus maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Cagliari - Juventus maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Cagliari - Juventus maçı canlı yayın izleme detayları

İtalya Serie A'de bu hafta Cagliari ve Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Cagliari - Juventus maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Cagliari - Juventus maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İtalya Serie A'de bu Cagliari, Juventus ile karşı karşıya gelecek. Cagliari - Juventus maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Cagliari - Juventus maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


