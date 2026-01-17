Fenerbahçe'de Alanya öncesi 4 eksik, 3 isim sınırda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmana Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.
- 4 eksik
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle kadroya alınmayan Sebastian Szymanski yer almayacak.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
- Sınırda 3 isim
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba ve Edson Alvarez, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown da sınırda yer alıyor.
