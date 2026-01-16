Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Belçika Ligi ekiplerinden Anderlect, Bordo-mavili formayı giyen Danylo Sikan için teklifte bulundu.
HT Spor'un haberine göre Anderlect, Trabzonspor'a 4 milyon Euro teklif yaptı. Trabzonspor ise 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon bordo mavili forma ile 16 maça çıkan Sikan, 4 gol kaydetti.
Trabzonspor'a resmi teklif: Danylo Sikan
Belçika Ligi ekiplerinden Anderlect, Trabzonspor'dan Danylo Sikan için harekete geçti ve resmi teklifte bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı!
-
9
Beşiktaş'ta Jörgensen transferinde Karagümrük faktörü
-
8
Galatasaray'dan Noa Lang için teklif hazırlığı
-
7
Salih Özcan'dan açıklama: "Bunlar doğru değil"
-
6
Hull City, MANU'dan transfer yapıyor: Toby Collyer
-
5
Beşiktaş'tan 35 milyon Euro'luk hamle: 3 veda ve 3 transfer!
-
4
Galatasaray'da transfer heyeti döndü
-
3
Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması!
-
2
Alanyaspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
-
1
Yüksel Yıldırım'dan rekor transfer!
- 21:37 Van Persie, oğlu Shaqueel'i oyuna aldı! İki gol attı!
- 21:31 Aston Villa, F.Bahçe öncesi yenildi
- 21:19 Tedesco'dan Mehmet Türkmen'e tepki
- 21:12 Eczacıbaşı, Vakıfbank'ın 19 maçlık serisini bitirdi
- 21:03 Kocaeli'de Ertuğrul Doğan'ın arabasına saldırı
- 21:02 Folcarelli: "Tüm oyuncular Trabzonspor'a odaklandı"
- 21:02 Thomas Reis: "Sakat oyuncuları bekliyoruz"
- 21:01 Ümraniyespor'da 5 golle gelen galibiyet
- 20:56 Wagner Pina: "Nwaiwu iyi anlaşma, çok önemli oyuncu"
- 20:56 Felipe Augusto: "Kafa vuruşlarına çok çalıştık"
- 20:53 Muçi: "Şansın geleceğini biliyordum"
- 20:37 Kürekte sezonun şampiyonu Fenerbahçe
- 20:24 Özcan Bizati: "İştahsız oyuna gelemeyiz"
- 20:20 Göztepe Başkanı Ankersen: "Hedef Avrupa!"
- 20:13 Atletico Madrid, Galatasaray öncesi kazandı
- 19:52 Fenerbahçe Beko tam gaz devam!
- 19:43 Selçuk İnan: "Üzüntünün üstü bir durum!"
- 19:41 Fatih Tekke: "Yeni oyuncu bekliyoruz"
- 19:31 Galatasaray'a Schouten engeli! PSV kapıları kapattı
- 19:19 Domenico Tedesco'dan ayrılık açıklaması!
- 19:03 Muçi, Körfez'de hasret bitirdi!
- 19:00 Alanyaspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
- 18:56 Samsunspor'un galibiyet hayaline Gençlerbirliği engeli
- 18:46 Beşiktaş BOA, ikinci yarıyı çıkaramadı
- 18:22 Emre Belözoğlu'ndan Szalai için veda sözleri
- 18:11 Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ın serisini bitirdi
- 18:04 Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u iki golle geçti!
- 17:50 İrfan Can Kahveci: "Hedefim Fenerbahçe'ye dönmek"
- 17:38 Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka ikinci tura yükseldi
- 17:34 Hull City, MANU'dan transfer yapıyor: Toby Collyer
- 17:30 Beşiktaş GAİN, kabustan uyanamadı!
- 17:23 Bengisu Avcı'dan buzda üç altın
- 17:12 Salih Özcan'dan açıklama: "Bunlar doğru değil"
- 17:11 Trabzonspor evinde Çekmeköy Bilgidoğa'yı yendi
- 17:04 Hakkarigücü'nden Gaziantep ALG Spor'a 5 gol
- 16:40 Parma - Genoa sessiz kaldı
- 16:38 Fatih Tekke: "Beklediğimiz oyuncular var"
- 16:34 Fenerbahçe Medicana, Spor Toto deplasmanında kayıp!
- 16:29 Fenerbahçe arsaVev, haftayı lider kapadı!
- 16:28 Kasımpaşa - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı
- 16:13 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Wilfred Ndidi!
- 16:06 Kocaelispor - Trabzonspor: İlk 11'ler
- 15:58 Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'ı farklı mağlup etti!
- 15:53 Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayağı tamamlandı
- 15:48 Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Erciyes'te düzenlendi
- 15:41 Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan müjdeli haber!
- 15:33 Mersin Spor, sahasında Manisa Basket'i dört sayı farkla geçti!
- 15:32 1. Lig'de zirve maçında kazanan Erzurumspor!
- 15:28 Reguilon'dan Inter Miami ve Messi itirafı!
- 15:17 Dünya, Zeynep Sönmez'in hareketini konuşuyor!
- 15:16 Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller dönemi sona erdi!
- 15:11 Tottenham taraftarından Thomas Frank'e protesto!
- 14:59 Bayern Münih'te Michael Olise'den inanılmaz rakam!
- 14:51 Altay taraftarına hediye veremedi
- 14:35 Galatasaray'dan hamle: Pablo Garcia'dan karar!
- 14:34 Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı
- 14:12 Sadettin Saran'dan Galatasaray itirafı!
- 14:04 Roma'dan Pellegrini için imza hamlesi
- 13:59 Gabriel Paulista'ya ilk maçında büyük övgü!
- 13:47 Fethiyespor'da hasret bitti
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Van Persie, oğlu Shaqueel'i oyuna aldı! İki gol attı!
Aston Villa, F.Bahçe öncesi yenildi
Atletico Madrid, Galatasaray öncesi kazandı
Eintracht Frankfurt'ta Toppmöller dönemi sona erdi!
Tottenham taraftarından Thomas Frank'e protesto!
Bayern Münih'te Michael Olise'den inanılmaz rakam!
Roma'dan Pellegrini için imza hamlesi
Crystal Palace'ta Glasner ile ayrılık yükleniyor!
Edin Dzeko için sürpriz transfer gelişmesi!
Türk derbisinde Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız'ı üzdü
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|18
|13
|4
|1
|40
|13
|43
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|6
|0
|42
|16
|42
|3
|Trabzonspor
|18
|11
|5
|2
|35
|21
|38
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Başakşehir
|18
|7
|5
|6
|29
|19
|26
|7
|Samsunspor
|18
|6
|8
|4
|23
|21
|26
|8
|Gaziantep FK
|18
|6
|6
|6
|25
|31
|24
|9
|Kocaelispor
|18
|6
|5
|7
|16
|19
|23
|10
|Alanyaspor
|18
|4
|9
|5
|18
|18
|21
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|22
|25
|19
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|18
|3
|7
|8
|14
|24
|16
|15
|Antalyaspor
|18
|4
|4
|10
|16
|31
|16
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|18
|2
|3
|13
|15
|34
|9