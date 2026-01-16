Trabzonspor'a resmi teklif: Danylo Sikan

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.



Belçika Ligi ekiplerinden Anderlect, Bordo-mavili formayı giyen Danylo Sikan için teklifte bulundu.



HT Spor'un haberine göre Anderlect, Trabzonspor'a 4 milyon Euro teklif yaptı. Trabzonspor ise 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istiyor.



PERFORMANSI



Bu sezon bordo mavili forma ile 16 maça çıkan Sikan, 4 gol kaydetti.







