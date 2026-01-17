Gaziantep FK, Nihad Mujakic'i resmen açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna dahil etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu 28 yaşındaki Bosna Hersekli Nihad Mujakic'in FK Partizan kulübünden transfer edildiği belirtildi.



Gaziantep FK'nin, başarılı savunma oyuncusu Mujakic'i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, oyuncu ve FK Partizan Kulübü ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Açıklamada,ifadelerine yer verildi.