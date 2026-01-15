Haber Tarihi: 15 Ocak 2026 16:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 17:32

İstanbul elektrik kesintisi: 16 Ocak Cuma İstanbul AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama ekranı

16 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ, 22 ilçede 9 saat sürecek planlı kesinti programını duyurdu. İşte elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler listesi.

BEDAŞ'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, şebeke yenileme, trafo bakımı ve havai hatların yer altına alınması çalışmaları nedeniyle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ciddi kesintiler uygulanacak. Hafta sonu öncesi yapılacak bu çalışmalar, bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek.
KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER (16 OCAK 2026)
Kesintilerin yoğunlaşacağı başlıca ilçeler ve tahmini süreler şu şekildedir:



Kesintiden etkilenen diğer ilçeler: Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece ve Sultangazi.

KESİNTİ NEDENLERİ VE BEDAŞ UYARISI
BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin "Planlı Bakım ve İyileştirme" kapsamında yapıldığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

Cihaz Güvenliği: Elektrikle çalışan hassas cihazların (bilgisayar, beyaz eşya vb.) kesinti süresince prizden çekilmesi önerilmektedir.

Asansör Kullanımı: Kesinti başlangıç ve bitiş saatlerine yakın vakitlerde asansör kullanımından kaçınılmalıdır.

Jeneratör Kullanımı: Jeneratör kullanan abonelerin, şebeke elektriği geldiğinde çakışma yaşanmaması için gerekli ayırıcıları kullanmaları önemlidir.


ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Kesintiler mahalle bazlı olarak değişkenlik göstermektedir. Belirtilen saatler tahmini olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektrikler daha erken verilebilecektir.

Sorgulama Ekranı: Kendi sokağınızdaki kesinti durumunu detaylı öğrenmek için BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki "Planlı Kesintiler" bölümünü ziyaret edebilir veya ALO 186 hattını arayabilirsiniz.

