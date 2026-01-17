18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Hatayspor ile Manisa FK yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Manisa FK maçı, 2-2 berabere sona erdi.

calendar 17 Ocak 2026 16:05
rendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor, Manisa FK'yi konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ve birer puanla ayrıldı.

Hatayspor'un gollerini; 52'de penaltıdan Oğuzhan Matur ile 90+9'da Engin Can Aksoy kaydetti.


Manisa FK'nın sayıları ise 69'da Diony ile 90+6'da Benrahou'dan geldi.

Hatay temsilcisinde Recep Burak Yılmaz, Manisa FK'da ise Benrahou ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu maçın ardından Hatayspor ligde 7 puanla 19. sırada bulunuyor. Manisa FK ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor.

Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Pekmezci, Egemen Sarvan

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 58 Cemil Berk Aksu), Eren Güler (Dk. 64 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Ersin Aydemir (Dk. 85 Abdulkadir Adıyaman), Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Herelle (Dk. 60 Vargas), Diony, Lindseth, Adekanye (Dk. 84 Osman Kahraman), Ada İbik, Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Umut Erdem), Yasin Güreler, Toure (Dk. 64 Cıssokho)

Goller: Dk. 52 Oğuzhan Matur, Dk. 90+9 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Diony, Dk. 90+6 Benrahou (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Toure, Dk. 76 Yasin Güreler, Dk. 90+8 Vargas (Manisa FK)

Kırmızı Kartlar: Dk. 90+4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+7 Benrahou (Manisa FK)

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
