Hatayspor ile Manisa FK yenişemedi

rendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor, Manisa FK'yi konuk etti.Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ve birer puanla ayrıldı.Hatayspor'un gollerini; 52'de penaltıdan Oğuzhan Matur ile 90+9'da Engin Can Aksoy kaydetti.Manisa FK'nın sayıları ise 69'da Diony ile 90+6'da Benrahou'dan geldi.Hatay temsilcisinde Recep Burak Yılmaz, Manisa FK'da ise Benrahou ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu maçın ardından Hatayspor ligde 7 puanla 19. sırada bulunuyor. Manisa FK ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor.Fuat TosyalıBerkay Erdemir, Mehmet Pekmezci, Egemen SarvanDemir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 58 Cemil Berk Aksu), Eren Güler (Dk. 64 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Ersin Aydemir (Dk. 85 Abdulkadir Adıyaman), Yiğit Ali Buz, Melih ŞenVedat Karakuş, Yusuf Talum, Herelle (Dk. 60 Vargas), Diony, Lindseth, Adekanye (Dk. 84 Osman Kahraman), Ada İbik, Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Umut Erdem), Yasin Güreler, Toure (Dk. 64 Cıssokho)Dk. 52 Oğuzhan Matur, Dk. 90+9 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Diony, Dk. 90+6 Benrahou (Manisa FK)Dk. 44 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Toure, Dk. 76 Yasin Güreler, Dk. 90+8 Vargas (Manisa FK)Dk. 90+4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+7 Benrahou (Manisa FK)