18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 3 ayrılık daha

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ardından 3 isimle daha yollar ayrılıyor.

calendar 17 Ocak 2026 12:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 3 ayrılık daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağladı.

Kanarya'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerle ilgili de çalışmalar sürüyor
.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'la yollar ayrıldı.


Kaleci İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a kiralandı. Yönetim tarafından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen Cenk Tosun ise Kasımpaşa'a imza attı.

Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yla da yollar ayrılacak. Brezilyalı oyuncu kendisine talip olan kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlanması halinde bonservisi verilip gönderilecek. Aksi durumda ise sözleşmesi feshedilecek.

Sarı-lacivertli yönetim; Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söyledi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyla da kısa süre içinde vedalaşılacak. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.