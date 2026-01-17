Orkun Kökçü için Rusya'dan dev ilgi

Zenit, Gerson'u Cruzeiro'ya 27 milyon Euro'ya sattıktan sonra hareketlendi ve Beşiktaş'ı beklenmedik bir teklif ile karşı karşıya bıraktı.
Rus ekibi, Gerson satışından elde edilen geliri Orkun Kökçü transferi için kullanmak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.
30 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Gerson'un satışından kasasını dolduran Zenit, Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Gelen bilgilere göre, Rus kulübü Beşiktaş'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini (25+5 bonus) aşmaya hazır. Ancak teklifin tam rakamı şimdilik gizli tutuluyor.
ORKUN KÖKÇÜ KALMAK İSTİYOR
Teklif, Beşiktaş yönetimi ile teknik heyet arasında görüş ayrılığına neden oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün finansal açıdan rahatlaması için teklifin kabulüne sıcak baktığını ifade etti. Başkan Serdal Adalı ise kilit bir oyuncu olan Orkun'u kaybetmek istemediğini belirterek teklifi reddetme taraftarı olduğunu hocasına aktardı.
Milli futbolcunun tavrı ise net: Sezon başında büyük hayaller ve fedakarlıklarla Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmek istediğini Başkan Adalı ve Sergen Yalçın'a iletti.
Rus ekibi, Gerson satışından elde edilen geliri Orkun Kökçü transferi için kullanmak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.
30 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Gerson'un satışından kasasını dolduran Zenit, Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Gelen bilgilere göre, Rus kulübü Beşiktaş'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini (25+5 bonus) aşmaya hazır. Ancak teklifin tam rakamı şimdilik gizli tutuluyor.
ORKUN KÖKÇÜ KALMAK İSTİYOR
Teklif, Beşiktaş yönetimi ile teknik heyet arasında görüş ayrılığına neden oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün finansal açıdan rahatlaması için teklifin kabulüne sıcak baktığını ifade etti. Başkan Serdal Adalı ise kilit bir oyuncu olan Orkun'u kaybetmek istemediğini belirterek teklifi reddetme taraftarı olduğunu hocasına aktardı.
Milli futbolcunun tavrı ise net: Sezon başında büyük hayaller ve fedakarlıklarla Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmek istediğini Başkan Adalı ve Sergen Yalçın'a iletti.