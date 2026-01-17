18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-379'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-277'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-049'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Orkun Kökçü için Rusya'dan dev ilgi

Rus kulübü Zenit, Gerson'un satışından elde ettiği 27 milyon euro'luk geliri Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için kullanmayı planladığını aracılar aracılığıyla iletti.

calendar 17 Ocak 2026 11:48
Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü için Rusya'dan dev ilgi
Zenit, Gerson'u Cruzeiro'ya 27 milyon Euro'ya sattıktan sonra hareketlendi ve Beşiktaş'ı beklenmedik bir teklif ile karşı karşıya bıraktı.

Rus ekibi, Gerson satışından elde edilen geliri Orkun Kökçü transferi için kullanmak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.

30 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE


Gerson'un satışından kasasını dolduran Zenit, Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Gelen bilgilere göre, Rus kulübü Beşiktaş'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini (25+5 bonus) aşmaya hazır. Ancak teklifin tam rakamı şimdilik gizli tutuluyor.

ORKUN KÖKÇÜ KALMAK İSTİYOR

Teklif, Beşiktaş yönetimi ile teknik heyet arasında görüş ayrılığına neden oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün finansal açıdan rahatlaması için teklifin kabulüne sıcak baktığını ifade etti. Başkan Serdal Adalı ise kilit bir oyuncu olan Orkun'u kaybetmek istemediğini belirterek teklifi reddetme taraftarı olduğunu hocasına aktardı.

Milli futbolcunun tavrı ise net: Sezon başında büyük hayaller ve fedakarlıklarla Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmek istediğini Başkan Adalı ve Sergen Yalçın'a iletti.  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
