Haber Tarihi: 30 Mayıs 2024 18:02 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 18:02

İnci Taneleri sezon finali ne zaman? İnci Taneleri final mi?

İnci Taneleri Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri sezon finali merakla bekleniyor. Sezona damgasını vuran İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Peki, İnci Taneleri sezon finali ne zaman? İnci Taneleri final mi?

İnci Taneleri sezon finali ne zaman? İnci Taneleri final mi?
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İnci Taneleri sezon finali tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı dizi 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Konusuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Her hafta heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizi sezon finali yaparak ekranlara kısa bir mola verecek. Peki İnci Taneleri sezon finali ne zaman, bu hafta mı? İşe ayrıntılar...
 
İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

İnci Taneleri sezon finali ile 30 Mayıs Perşembe akşamı ekran macerasına ara verecek. Yeni sezonda İnci Taneleri izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Piraye'nin Azem ile ilgili gerçekleri öğrendiği, Dilber'in Zahir'i öldürme planını hayata geçirmeye çalıştığı sahnelerin ekrana geldiği fragman merak uyandırdı. Azem'in aylardır aradığı kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze geldiği anlar, seyri yüksek bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.
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