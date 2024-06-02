Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'daki Uluslararası Royan Açık'ta şampiyon oldu. Ahmet Kaplan, kariyerindeki ilk ITF 1, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon
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02 Haziran 2024 15:06
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen quad milli sporcu Ahmet Kaplan, kariyerindeki ilk ITF 1, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Ahmet Kaplan, daha önce quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırmıştı.

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