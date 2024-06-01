Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 14:40

LGS Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır 2024?

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecektir. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

LGS Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır 2024?
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2024 LGS'ye sınav tarihi ve başvuru sayıları gibi bilgiler, sınav hazırlığında olan öğrenci ve veliler tarafından merakla takip ediliyor.

Sınav giriş belgesi almak için:

Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun müdürlüğüne başvurmak gerekir.

Müdürlük, elektronik ortamda sınav giriş belgesini alacak ve onaylayacaktır.

Onaylanan belge öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesi ile:

Sınav günü ve saati

Sınav binası ve salonu

Öğrencinin adı soyadı ve sınav numarası

Öğrencinin fotoğrafı

gibi bilgiler yer almaktadır.

Sınav giriş belgesi olmadan sınava girebilmek mümkün değildir. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini en geç 2 Haziran 2024 sınav günü sabahında okul müdürlüklerinden almalıdır.

LGS Sınav Giriş Belgesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

Sınav giriş belgesini kim alabilir?

Sınav giriş belgesini sadece öğrencinin bizzat kendisi veya velileri alabilir.

Sınav giriş belgesi kaybolursa ne yapmalı?

Sınav giriş belgesi kaybolur veya hasar görürse, öğrenci veya velisi en kısa sürede okul müdürlüğüne başvurmalıdır. Müdürlük, yeni bir belge düzenleyecektir.

Sınav giriş belgesi ile ilgili sorularım olursa nereye başvurabilirim?

Sınav giriş belgesi ile ilgili sorularınız için okul müdürlüklerine veya Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurabilirsiniz.

LGS'ye Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Sınava yönelik planlı ve programlı bir şekilde çalışmak önemlidir.

Müfredatta yer alan tüm konulardan haberdar olmak gerekir.

Önceki yıllara ait sınav sorularını çözmek faydalı olacaktır.

Deneme sınavlarına katılarak eksikler belirlenebilir ve zaman yönetimi çalışması yapılabilir.

Yeterince dinlenmek ve sağlıklı beslenmek de sınav başarısı için önemlidir.

LGS'ye girecek öğrenci ve velilere başarılar dileriz.
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