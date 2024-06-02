İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk'un yeni maaşı konusunda karar alındı.
Başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek ile anlaşmaya varan Buruk, Özbek'in yeniden başkanlığa seçilmesi ile birlikte sözleşmenin yürürlüğe girmesi için bekleyişe geçti.
İŞTE YENİ MAAŞI
Galatasaray ile Okan Buruk arasında yapılan yeni anlaşmaya göre sözleşme 2 yıllık olacak ve deneyimli teknik adam yıllık 60 milyon TL maaş kazanacak.
Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu süreçte puan rekoru ve üst üste galibiyet rekoru gibi başarılara imza atarak adından söz ettirmişti.
Başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek ile anlaşmaya varan Buruk, Özbek'in yeniden başkanlığa seçilmesi ile birlikte sözleşmenin yürürlüğe girmesi için bekleyişe geçti.
İŞTE YENİ MAAŞI
Galatasaray ile Okan Buruk arasında yapılan yeni anlaşmaya göre sözleşme 2 yıllık olacak ve deneyimli teknik adam yıllık 60 milyon TL maaş kazanacak.
Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu süreçte puan rekoru ve üst üste galibiyet rekoru gibi başarılara imza atarak adından söz ettirmişti.