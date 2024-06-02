İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
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02 Haziran 2024 12:24
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk'un yeni maaşı konusunda karar alındı.

Başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek ile anlaşmaya varan Buruk, Özbek'in yeniden başkanlığa seçilmesi ile birlikte sözleşmenin yürürlüğe girmesi için bekleyişe geçti.

İŞTE YENİ MAAŞI

Galatasaray ile Okan Buruk arasında yapılan yeni anlaşmaya göre sözleşme 2 yıllık olacak ve deneyimli teknik adam yıllık 60 milyon TL maaş kazanacak.

Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, bu süreçte puan rekoru ve üst üste galibiyet rekoru gibi başarılara imza atarak adından söz ettirmişti.



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