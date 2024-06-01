Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 14:43

LGS 2024 Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor, Kaç Saat?

2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler ve veliler, sınav saatleri ve süreleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, LGS 2024 saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

LGS 2024 Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor, Kaç Saat?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleşecek.

LGS 2024 Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor, Kaç Saat?  

Sınav Saatleri ve Süreleri:

Birinci Oturum: 09:30 - 10:45 (75 dakika) - Türkçe ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

İkinci Oturum: 11:30 - 12:50 (80 dakika) - Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler

Önemli Bilgiler:

Sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesi olmadan sınava girebilmek mümkün değildir.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini en geç 2 Haziran 2024 sınav günü sabahında okul müdürlüklerinden almalıdır.

Sınavda optik okuyucu kullanılacak ve hatalı cevaplar puandan düşürülecektir.

Adaylar sınava sadece kalem, silgi ve geometrik cetvel getirebileceklerdir.

Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlar sınava yasaktır.

Sınav Öncesi Öneriler:

Sınav programını ve saatlerini dikkatlice inceleyin.

Sınavda kullanacağınız kalem, silgi ve geometrik cetveli hazır bulundurun.

Sınav günü erken saatte kalkarak sınava zamanında yetişmeye çalışın.

Sınav stresini yönetmek için rahatlama tekniklerini kullanın.

Bol bol su için ve dinlenmeye özen gösterin.


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