Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleşecek.



LGS 2024 Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor, Kaç Saat?



Sınav Saatleri ve Süreleri:



Birinci Oturum: 09:30 - 10:45 (75 dakika) - Türkçe ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük



İkinci Oturum: 11:30 - 12:50 (80 dakika) - Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler



Önemli Bilgiler:



Sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecektir.



Sınav giriş belgesi olmadan sınava girebilmek mümkün değildir.



Öğrenciler, sınav giriş belgelerini en geç 2 Haziran 2024 sınav günü sabahında okul müdürlüklerinden almalıdır.



Sınavda optik okuyucu kullanılacak ve hatalı cevaplar puandan düşürülecektir.



Adaylar sınava sadece kalem, silgi ve geometrik cetvel getirebileceklerdir.



Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlar sınava yasaktır.



Sınav Öncesi Öneriler:



Sınav programını ve saatlerini dikkatlice inceleyin.



Sınavda kullanacağınız kalem, silgi ve geometrik cetveli hazır bulundurun.



Sınav günü erken saatte kalkarak sınava zamanında yetişmeye çalışın.



Sınav stresini yönetmek için rahatlama tekniklerini kullanın.



Bol bol su için ve dinlenmeye özen gösterin.







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