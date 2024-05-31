Haber Tarihi: 31 Mayıs 2024 17:19 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 17:19

Okullar ne zaman kapanacak? 2024

Okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Haziran ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilinin başlamasını bekliyor. Kısa bir zaman sonra karnelerini alacak olan öğrenciler daha sonrasında tatil hazırlıklarına başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte 2023-2024 MEB tatil takvimi.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024
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Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar yaz tatili takvimini öğrenmek istiyor. MEB takvimi duyururken okulların açılış ve kapanış tarihi de belli oldu. Bu kapsamda binlerce öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte okulların kapanış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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