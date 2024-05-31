Okullar ne zaman kapanacak? 2024

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlananlar yaz tatili takvimini öğrenmek istiyor. MEB takvimi duyururken okulların açılış ve kapanış tarihi de belli oldu. Bu kapsamda binlerce öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte okulların kapanış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.