Emin Müftüoğlu: ''Bisikletin yayıldığını görmek sevindiriyor'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla "sağlıklı toplum, temiz şehirler" mesajı verdi.



Emin Müftüoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada bisikleti gündeme taşımak için kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektörle iş birliğine giderek farklı organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.



Bisiklet kültürünün gelişmesi, bisikletin popüler bir spor ve ulaşım aracı olması yönünde çalıştıklarını anlatan Müftüoğlu, "Televizyonlarda ve medyada bisikletin geniş yer bulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere çok sayıda organizasyon düzenleyerek bisiklet sporunu Türkiye'nin farklı şehirlerine götürüyoruz." dedi.



Müftüoğlu, federasyonun bisiklet sporunda öncelikle "yarışmacı" düzeyde sporcu gelişimini hedeflediğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Fakat biliyoruz ki her yaşta sporcu sayımızın artması, ülkemizde bisiklet kültürünün yaygınlaşmasıyla doğru orantılı. Sağlıklı bir toplum, temiz şehirler hedefi doğrultusunda ulaşım, spor ve rekreasyon aracı olan bisikletin şehirlerimizde daha çok kullanılmasını temin etmek bizlerin ortak arzusudur. Şehirlerde özellikle ulaşım ve rekreasyon amaçlı güvenli bisiklet yollarına ve antrenman amaçlı bisiklet parklarına ihtiyaç olduğu muhakkak. Belirttiğim gibi belediyelerimiz ile bu yönde çalışmalar yapıyoruz. İlgili bakanlıklar, altyapı ve güvenlik önlemleri konusunda bu projelere destek veriyor. Gerek parklar, gerek trafiğin az olduğu köylere uzanan rotaların da bisiklet antrenman yolları olarak işaretlenmesi mümkün. Kurduğumuz bisikletli ulaşım komisyonumuz ile şehirlerde ve ana arterlerde trafikte bisikletliye saygıya dikkat çeken kamuoyu çalışmaları ve etkinlikler ile farkındalık sağlamaya ve bize gelen talepleri de ilgili kurumlarla paylaşarak bisikletlilerin sesini olabildiğince gür şekilde duyurmaya gayret ediyoruz."



81 ilde etkinlikler düzenlenecek



Emin Müftüoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla yarın 81 ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.



"Yaşanabilir bir dünya için bisikleti seçin" sloganını belirlediklerini aktaran Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak il temsilcilikleri ile "spor, ulaşım, sağlık, çevre ve iklim" başlıklarında bisikleti teşvik etmeye yönelik sürüş etkinlikleri gerçekleştirerek Dünya Bisiklet Günü'nü kutlayacaklarını kaydetti.



Müftüoğlu, Ankara'daki Milli Botanik Bahçesi'nde, Birleşmiş Milletler nezdinde 3 Haziran'ın Dünya Bisiklet Günü olarak kutlanmasını teklif eden ülke olan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile bisiklet etkinliği düzenleyeceklerini ifade etti.



"Bisiklet ülkemizde de geniş bir paydaş ağına sahip"



"Türkiye'de bisiklet kullanımı hedeflenen seviyede mi?" sorusuna Müftüoğlu, "Bisiklet kullanımı sayıca hedeflenen noktada olmasa dahi, bisiklet kullanımının toplumun tüm kesimine yayıldığını görmek bizi sevindiriyor." yanıtını verdi.



Bu anlamda Türkiye'de son dönemde gözlemlediği olumlu gelişmeleri özetleyen Müftüoğlu, şunları söyledi:



"Toplumda farklı rollerde bisikletle meşgul olan kişi sayısı son dönemde önemli ölçüde arttı. Ulaşım ya da spor amaçlı bisiklet kullanan kişilerden tutun, bisiklet habercisi, yorumcusu, bisiklet üzerine yazan, çizen, antrenör, mekanisyen ya da bisiklet sektöründe faaliyet gösteren firmalara kadar artık ülkemizde de bisiklet geniş bir paydaş ağına sahip. Federasyonumuzun ana faaliyet alanı olduğu için söyleyebilirim ki her yaşta spor amaçlı bisiklet kullanan, yarışan, antrenman yapan sporcularımızın sayısı da son yıllarda önemli ölçüde arttı.



Yine kamusal mekanda bisiklet yolları, park alanları ve bisiklet antrenman parklarının sayıca arttığını görüyoruz. Bisikletli ulaşımın metro, tren, toplu taşıma ile entegrasyonu yönünde önemli gelişmeler var. Ülkemizde de artık kışın kayak merkezi olarak kullanılan tesisler, karlar eriyince bisiklet parkına dönüşüyor. Konya'da, İstanbul'da, Gaziantep'te açık ve kapalı veledrom sporun hizmetinde. Pek çok ilimizde BMX ve MTB parkurları düzenlendi ve her seviyede yarışlar düzenleniyor."



Bisikletin medyada yer bulmasının da Türkiye'deki bisiklet kültürüne dair önemli bir diğer gösterge olduğuna işaret eden Müftüoğlu, "Bir örnek vermek isterim. Ülkemize gelen uluslararası hakemler, her yarışın ardından 'Bisiklete özel dergi, web sayfası, TV yayınları ve izleyici ilgisi var mı?' şeklinde raporlar hazırlıyor. TV'de her hafta sonu bir bisiklet yarışının Türkçe anlatımı yapılıyor, artık Türkçe içerik ile düzenli basılan bisiklet dergileri ve web sayfaları var. Gerçekten de bir ülkede bisiklet kullanımı, toplum yaşamına ve kamusal mekana yansıdığında, medyada yer bulduğunda, bisiklet kullanımının arttığına tanık oluyorsunuz ve bisiklet kültürünün varlığını hissediyorsunuz." diye konuştu.



Bisiklet yolları



Emin Müftüoğlu, Türkiye'deki bisiklet yollarının artırılması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birçok kurum ortak bisiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik projeler hayata geçiriyor. Bisiklet spor, sağlık, iklim değişikliği ile mücadele, çevrenin korunması, ekonomik ve ulaşılabilirlik yönleriyle birçok kamu kurumu ve yerel yönetimler için ortak bir değer haline geldi. Bakanlıklar ve yerel yönetimler bünyesinde ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik eden altyapı yatırımları ve iyi örneklerin sayıca arttığına tanık oluyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bisikletli ulaşım ağlarının kapsamının artmasına dönük çalışmalar yürütüyor. Tüm bu gelişmelerin bisikletli ulaşıma ve bisiklete sahip olmaya yönelik tutumları olumlu etkileyeceğine şüphe yok. Güvenli bisiklet yolu altyapısının (Bisiklet şeritleri, ayrılmış bisiklet yolları ve bisiklet bulvarları) varlığı, bisiklet kullanım oranının artırılmasında önemli bir yere sahip."



"Gran Fondo yarışlarına 2023'te 4 bin 351 kişi katıldı"



Yerel yönetimler ve sponsor destekli özel organizasyonları da önemsediklerini vurgulayan Müftüoğlu, "Türkiye'nin farklı coğrafyalarında trafiğe kapalı parkurlarda, geniş yaş aralığında amatör bisikletlilere yönelik Gran Fondo adı verilen uzun mesafe bisiklet yarışları da düzenlemeye başladık. Farklı yaşlarda, kadın ve erkek bisikletseverlere yıl boyunca düzenli antrenman yapma motivasyonu sağlayan bu organizasyonlar, sağlık kazanımlarını beraberinde getiriyor ve bisiklet kültürünün yaygınlaşması için önemli bir fırsat sunuyor. 2023 yılında kadın ve erkek toplam 4 bin 351 kişi bu yarışlarda start aldı." şeklinde konuştu.



Türkiye, bisiklet ülkesi mi?



Müftüoğlu, "Türkiye, bisiklet ülkesi haline geliyor mu?" sorusu üzerine, "Bisiklet ülkesi olabilme yolunda öncelikle ulaşımda bisiklet kullanmanın önündeki engelleri anlamak ve çözümler üretmek gerekiyor. Bisiklet kullanımını hem sosyal hem de çevresel faktörlere göre ele almak gerektiğine inanıyoruz." dedi.



"Buna göre kendimize şu soruları sormalıyız." diyen Müftüoğlu, şunları kaydetti:



"Çevredeki ulaşım altyapısı bisiklete binmeyi destekliyor mu? Güvenli bisiklet yolları, park yerleri mevcut mu? Bisiklete erişimin önünde engeller var mı, ekonomik mi? Kişi bisiklet kullanma becerisine sahip mi? Bisiklete binmek toplumda popüler mi, kabul görüyor mu? Bu soruların her birisine olumlu yanıt verebildiğimiz zaman bisikletin daha da yaygınlaştığına tanık olacağız. Tüm bu soruların yanıtlarını olumluya çevirmek için ilgili bakanlıklar, federasyonumuz, yerel yönetimler, bisiklet sektörü, sivil toplum kuruluşları ve basın ile adeta bir seferberlik içerisindeyiz."



Bisikletin ilköğretim müfredatında yer aldığını dile getiren Müftüoğlu, güvenli bisiklet eğitimleri ile küçük yaştan itibaren bisikleti sevdirme yönünde çalışmaları desteklediklerini belirtti.



Müftüoğlu; sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının okullarda bisiklet eğitimleri konusunda destekleyici çalışmalar yürüttüğünü, bu alanda kendileriyle iş birliği yaptıklarını söyledi.



Lisanslı sporcu sayısı



Emin Müftüoğlu, lisanslı sporcu sayısına yönelik soruyla ilgili ise "Her yıl bisiklet lisansını yenileyen sporcu sayısı 10 bin civarında. Ulaşım, sağlık, spor ve boş vakitlerini değerlendirmek için bisiklet kullanan kişi sayısı ne kadar artarsa sporcu havuzumuzun da genişleyeceğine şüphe yok. O nedenle tüm kurumlarımızın ve yerel yönetimlerin bisiklet altyapısının istenen seviyede olması yönündeki katkısı, bisiklet sporuna olan ilginin artması ve federasyonumuzun daha çok sporcuya ulaşabilmesi için son derece önemli." ifadelerini kullandı.





