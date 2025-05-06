Manchester United, Antony'nin fiyatını belirledi: 50 milyon Euro!

Manchester United, sezonun devre arasında Real Betis'e kiraladığı Brezilyalı yıldız Antony'nin bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi, oyuncudan hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi hedefliyor.



50 MİLYON EURO



Fichajes'in haberine göre, Manchester United, Ajax'tan 100 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Antony için yaz transfer döneminde 50 milyon euroluk bir teklif bekliyor.



Antony'ye Atletico Madrid ve Real Betis'in ilgi gösterdiği belirtilirken, Betis'in bu bonservis bedeline çıkmasının zor olduğu ifade edildi.



BETİS PERFORMANSI



Bu sezon Real Betis formasıyla 20 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



