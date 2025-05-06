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Manchester United, Antony'nin fiyatını belirledi: 50 milyon Euro!

Manchester United, sezonun devre arasında Real Betis'e kiraladığı ve iyi bir performans sergileyen Antony'nin bonservis bedelini belirledi.

calendar 06 Mayıs 2025 19:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Antony'nin fiyatını belirledi: 50 milyon Euro!
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06 Mayıs 2025 19:26
Manchester United, sezonun devre arasında Real Betis'e kiraladığı Brezilyalı yıldız Antony'nin bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi, oyuncudan hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

50 MİLYON EURO

Fichajes'in haberine göre, Manchester United, Ajax'tan 100 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Antony için yaz transfer döneminde 50 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

Antony'ye Atletico Madrid ve Real Betis'in ilgi gösterdiği belirtilirken, Betis'in bu bonservis bedeline çıkmasının zor olduğu ifade edildi.

BETİS PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis formasıyla 20 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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