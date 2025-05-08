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Kocaelispor, Henry Onyekuru için harekete geçti!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor.

calendar 08 Mayıs 2025 08:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Henry Onyekuru için harekete geçti!
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Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren ve sonrasında Adana Demirspor'da da oynayan Henry Onyekuru, tekrar Türkiye'ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.

16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı ve rotasını Henry Onyekuru'ya çevirdi. Kocaelispor, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya'da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanadı kadrosuna katmak için harekete geçti.

EYÜPSPOR DA İSTİYOR

Kontratı sezon sonunda bitecek Onyekuru'nun, yeşil-siyahlılara sıcak baktığı ve Süper Lig'e dönmeye de çok istekli olduğu öğrenildi. Ayrıca, Süper Lig'den Eyüpspor'un da Onyekuru için devrede olduğu ve tecrübeli yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi.

Bu sezon sakatlık nedeniyle yalnızca 4 resmi karşılaşmaya çıkabilen Onyekuru, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı. Ancak deneyimle sol açığın kalitesinden şüphe duymayan Kocaelispor, kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor.

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