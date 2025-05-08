Galatasaray'da Barış Alper'le anlaşma!

Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar'ın Barış Alper için resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncunun maaşında da iyileştirme yapılacak.
Bu sezon 45 maçta görev alan Barış Alper, 12 gol atarken 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar'ın Barış Alper için resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncunun maaşında da iyileştirme yapılacak.
Bu sezon 45 maçta görev alan Barış Alper, 12 gol atarken 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.