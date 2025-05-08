Okan Buruk'tan kritik orta saha üçlüsü kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında orta sahayı güçlendirmek için eski düzenine geri dönüyor.
Tecrübeli çalıştırıcının, Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Morata'yı kulübeye çekerek, orta sahada Gabriel Sara'ya yeniden forma vereceği öğrenildi.
SARA-TORREIRA-LEMINA
Buruk'un, Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle Trabzonspor karşısında topa daha fazla sahip olmayı ve oyunun kontrolünü ele geçirmeyi amaçladığı belirtildi.
EREN'İN DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Elmalı'nın durumunu yakından takip ediyor. Eren'in tam anlamıyla hazır hale gelmemesi durumunda, Trabzonspor deplasmanında sol bekte Jakobs'un görev alması bekleniyor.
YENİDEN SALLAI
Sarı-kırmızılılarda sağ bekte ise karar netleşti. Sivas karşısında sergilediği etkili performansla teknik heyetten tam not alan Roland Sallai'nin, Trabzonspor karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması planlanıyor.
Öte yandan Galatasaray, zorlu Trabzonspor maçının hazırlıklarını çarşamba akşamı yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Tecrübeli çalıştırıcının, Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Morata'yı kulübeye çekerek, orta sahada Gabriel Sara'ya yeniden forma vereceği öğrenildi.
SARA-TORREIRA-LEMINA
Buruk'un, Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle Trabzonspor karşısında topa daha fazla sahip olmayı ve oyunun kontrolünü ele geçirmeyi amaçladığı belirtildi.
EREN'İN DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Elmalı'nın durumunu yakından takip ediyor. Eren'in tam anlamıyla hazır hale gelmemesi durumunda, Trabzonspor deplasmanında sol bekte Jakobs'un görev alması bekleniyor.
YENİDEN SALLAI
Sarı-kırmızılılarda sağ bekte ise karar netleşti. Sivas karşısında sergilediği etkili performansla teknik heyetten tam not alan Roland Sallai'nin, Trabzonspor karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması planlanıyor.
Öte yandan Galatasaray, zorlu Trabzonspor maçının hazırlıklarını çarşamba akşamı yaptığı antrenmanla sürdürdü.