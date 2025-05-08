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Osimhen, Galatasaray'dan haber bekliyor!

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kariyerini şekillendirmek adına Galatasaray'dan haber bekliyor.

calendar 08 Mayıs 2025 09:19
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Osimhen, Galatasaray'dan haber bekliyor!
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Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde elbette ki birinci madde, Victor Osimhen'in bonservisinin alınması.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Osimhen, geleceğini şekillendirmek için Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 66 milyon euroluk bonservisi hazırlarsa Nijeryalı golcü ile ilk masaya oturan kulüp olacak.

Öte yandan Napolili taraftarlar, 25 yaşındaki golcü oyuncunun takıma dönmesi doğrultusunda sosyal medyadan kulüp yönetimine baskı yapıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 33 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

 
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