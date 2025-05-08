Osimhen, Galatasaray'dan haber bekliyor!

Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde elbette ki birinci madde, Victor Osimhen'in bonservisinin alınması.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Osimhen, geleceğini şekillendirmek için Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 66 milyon euroluk bonservisi hazırlarsa Nijeryalı golcü ile ilk masaya oturan kulüp olacak.
Öte yandan Napolili taraftarlar, 25 yaşındaki golcü oyuncunun takıma dönmesi doğrultusunda sosyal medyadan kulüp yönetimine baskı yapıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 33 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Osimhen, geleceğini şekillendirmek için Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 66 milyon euroluk bonservisi hazırlarsa Nijeryalı golcü ile ilk masaya oturan kulüp olacak.
Öte yandan Napolili taraftarlar, 25 yaşındaki golcü oyuncunun takıma dönmesi doğrultusunda sosyal medyadan kulüp yönetimine baskı yapıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 33 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.