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50 günde dönüş: Beşiktaş'ta Uduokhai'den mucize!

Beşiktaş'ta ağır sakatlığı sonrası sezonu kapattığı düşünülen Felix Uduokhai, sadece 50 günde sahalara döndü; Fenerbahçe derbisinde oyuna girip alkışları topladı.

calendar 08 Mayıs 2025 10:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
50 günde dönüş: Beşiktaş'ta Uduokhai'den mucize!
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Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Felix Uduokhai, ciddi sakatlığına rağmen sahalara dönüş süresiyle adeta bir başarı hikayesine imza attı. 

15 Mart'ta Konyaspor ile oynanan maçta ağır bir sakatlık geçiren ve sezonu kapattığı düşünülen Uduokhai, geçirdiği ameliyat ve ardından gelen yoğun tedavi süreciyle sadece 50 gün sonra takıma döndü. Sağ ayak bileğindeki bağ grubunda tam kat yırtık ve tendonlarda pozisyon kayması tespit edilen Alman stoper, kısa sürede gösterdiği özverili çalışmayla antrenmanlara başladı.

"15 - 20 DAKİKA OYNAYABİLİR" DEDİLER

Beşiktaş'ın sezon başında Augsburg'dan 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Uduokhai, Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edildi. Sağlık ekibinin "15-20 dakika oynayabilir" uyarısına rağmen teknik direktör Solskjaer, oyuncusunu 62. dakikada oyuna aldı.

SOYUNMA ODASINDA AYAKTA ALKIŞLANDI

Masuaku'yu stoperde, Emrecan'ı ise sol bekte görevlendiren Solskjaer, derbinin son yarım saatinde görev verdiği Uduokhai'nin performansından oldukça memnun kaldı. Galibiyette önemli rol oynayan deneyimli stoper, maç sonunda soyunma odasında takım arkadaşları tarafından ayakta alkışlandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 22, Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Uduokhai, toplamda 32 resmi karşılaşmada Beşiktaş formasını terletti. 

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