🔥Lautaro Martinez, final için ilk adımı attı! pic.twitter.com/nOqcF7xiar



— Sporx (@sporx) May 6, 2025

🔥Lautaro Martinez, final için ilk adımı attı! pic.twitter.com/nOqcF7xiar



— Sporx (@sporx) May 6, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Inter, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maçın normal süresi 3-3 sona erdi. Inter, uzatmalarda maçı 4-3 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.Inter ile Barcelona arasında ilk maçın aksine ilk 20 dakikalık bölümde gol çıkmadı.21. dakikada Barcelona'nın orta sahasında yaşanan top kaybı sonrası topu alan Dimarco, savunmanın arkasına sarkan Denzel Dumfries'e harika bir pas gönderdi. Hollandalı futbolcu, daha müsait durumda bulunan Lautaro Martinez'i düşündü. Martinez, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 9 gol atan Lautaro Martinez, İtalyan ekibinin formasıyla Devler Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Hernan Crespo'yu yakaladı. Martinez'e asist yapan Dumfries de Barcelona'ya karşı iki maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.Inter, 43. dakikada Lautaro Martinez'in Cubarsi tarafından ceza sahasında düşürülmesinin ardından penaltı bekledi. Polonyalı hakem Szymon Marciniak, oyunun sürmesini istedi. Hakem Marciniak, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.Inter'de kazanılan penaltıda topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Milli futbolcu, 45+1'de yaptığı vuruşla penaltıyı gole çevirdi.Inter, Martinez ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Barcelona karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Inter, 52. dakikada üçüncü golü buldu ancak bu gol iptal edildi. Bu dakikada Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boş durumda kalan Acerbi, kafayla topu ağlara gönderdi. Acerbi'nin pozisyonu için ofsayt bayrağı kalktı.Barcelona, ikinci yarının başlamasıyla gol için rakip kaleye yüklenmeye başladı. Katalan ekibi, aradığı golü 54. dakikada buldu. Bu dakikada Gerard Martin'in soldan ortasında Eric Garcia topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi.Barcelona, 57. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Barcelona, bu dakikada Inter'i eksik adamla yakaladı. Gelişen hızlı hücumda Eric Garcia'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Yan Sommer inanılmaz bir kurtarışa imza attı ve gole izin vermedi.Barcelona, 60. dakikada skoru eşitledi. Bu dakikada soldan Gerard Martin'in ortasında Dani Olmo arka direkte boş kaldı. İspanyol yıldız, uçan kafa golüyle skoru 2-2 yaptı.Barcelona, karşılaşmanın 68. dakikada penaltı kazandı ancak bu karar iptal edildi. Hakem Szymon Marciniak, Mkhitaryan'ın Yamal'ı düşürmesinin ardından penaltı kararı verdi. Hakem Marciniak, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonun dışarıda olduğunu işaret etti ve serbest vuruş kararı verdi. Barcelona, pasla kullandığı bu serbest vuruş organizasyonundan golü bulamadı.Barcelona, 77. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada Yamal'ın ceza sahası dışından vuruşunu Sommer inanılmaz kurtardı.Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golünü atan Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada oyundan çıktı. Inter'de bu dakikada Hakan ile birlikte Mkhitaryan da oyundan çıktı. İtalyan ekibide bu dakikada Zielinski ve Frattesi oyuna dahil oldu.Barcelona, 88. dakikada Raphinha ile öne geçti. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Raphinha'nın vuruşunu kaleci Sommer kurtardı. Raphinha, dönen topta bir kez daha vurdu ve topu ağlara göndererek Barcelona'yı 3-2 öne taşıdı.Inter, Barcelona'ya uzatma dakikalarında cevap verdi. İtalyan ekibinde 90+3. dakikada Dumfries'in sağdan ortasında Francesco Acerbi topu ağlara gönderdi ve durum 3-3'e geldi. Dumfries, Barcelona karşısında iki maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.Barcelona ile Inter arasındaki İspanya'daki ilk maç 3-3 sona ermişti. İtalya'daki 3-3'lük beraberliğin ardından uzatma dakikalarına geldi.Inter, 99. dakikada bir kez daha öne geçti. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan Davide Frattesi, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımı Inter'i 4-3 öne taşıdı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Inter, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.İlk maçtaki 3-3'lük beraberliğin ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu. Simone Inzaghi'nin öğrencileri 2023'ün ardından bir kez daha Devler Ligi'nde final oynayacak.Inter'in finaldeki rakibi Paris Saint-Germain - Arsenal maçının galibi olacak. O eşleşmede PSG, deplamandaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.