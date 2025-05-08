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Galatasaray'da şampiyonluk, tecrübeyle sabit

Şampiyonluğa 25. kez koşan Galatasaray'da 21 futbolcu, bu duyguyu daha önce tattı.

calendar 08 Mayıs 2025 09:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da şampiyonluk, tecrübeyle sabit
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Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor.

Galatasaray kadrosundaki futbolcuların çoğu daha önce şampiyonluk tecrübesini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekiple ligde süre alan 27 futbolcudan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda kupa kaldırdı. Bu duyguyla hareket eden isimler, şimdi sarı-kırmızılı takımı 25. şampiyonluğa taşıyor.

5 YILDIZ 2'ŞER KEZ

Fernando Muslera Süper Lig'de 7 kez mutlu sona ulaştı, zirvede yer aldı. Juventus ve Real Madrid'de ikişer kez şampiyonluk yaşayan Alvaro Morata ikinci sırada. Mertens, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan ile Berkan ikişer, Davinson, Günay, Kerem, Metehan, Yusuf, Efe ve Eyüp ise birer şampiyonluk gördü.

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