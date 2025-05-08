Galatasaray'ın Muslera'nın yerine düşündüğü isimlerden biri olan Santos'un kalecisi Gabriel Brazao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Brezilya medyasına göre, sarı kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon Euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi.
2028'E KADAR
24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.
Brezilya medyasına göre, sarı kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon Euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi.
2028'E KADAR
24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.