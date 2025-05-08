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Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku!

Galatasaray'ın teklifte bulunduğu kaleci Gabriel Brazao'dan kötü haber geldi.

calendar 08 Mayıs 2025 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Gabriel Brazao şoku!
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Galatasaray'ın Muslera'nın yerine düşündüğü isimlerden biri olan Santos'un kalecisi Gabriel Brazao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Brezilya medyasına göre, sarı kırmızılılar başarılı kaleci için Santos'a 6 milyon Euro teklif etti ancak bu teklif geri çevrildi.

2028'E KADAR

24 yaşındaki kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 21 maçta forma giyen genç kaleci, 27 gol yerken 4 maçta kalesini gole kapattı.

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