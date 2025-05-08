Ciro Immobile'den beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Siyah-beyazlılar, Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz forvet Dominic Calvert-Lewin'e resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro seviyesinde.
PERFORMANSI
28 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Everton kariyerinde toplam 270 maçta 71 gol, 20 asist üretti.
Beşiktaş'ta golcü harekatı: Dominic Calvert-Lewin
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Everton'lı santrfor Dominic Calvert-Lewin'i kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Ciro Immobile'den beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş, rotasını Premier Lig'e çevirdi.
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