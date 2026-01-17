18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-271'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-169'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray'da yeni üyelere berat töreni

Galatasaray Kulübü'nde düzenlenen berat töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün birlik, mücadele ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yaparak yeni üyelere Galatasaray'ın köklü mücadelesine katkı çağrısında bulundu.

calendar 17 Ocak 2026 17:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni üyelere berat töreni
Galatasaray Kulübünde yeni üyeler için berat töreni düzenlendi.
 
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sicil kurulu başkanı Gürkan Eliçin, kulüp üyeleri ve berat alacak yeni üyeler katıldı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Gürkan Eliçin, açılış konuşması gerçekleştirdi.
 
Daha sonra kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın dünyanın önde gelen spor kulüplerinden biri olduğunu belirterek, "Beraber olmak, birlikte mücadele etmek Galatasaraylının en önemli meziyetlerinden bir tanesidir. Kurulduğu günden beri bunu dünyaya ispat etmiş bir kulübüz. Sadece sportif değil sosyal anlamda da çok büyük değerlerimiz var. Cumhuriyet ilkelerini benimsemiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'e hizmet etmiş bir kurumuz. Galatasaray Kulübü, sporun bütün branşlarında Türk gençlerini yetiştirme sevdasındadır. Bunu yaparken uluslararası boyutta Türk sporuna katkı vermiş, Türk bayrağını ön plana çıkarmak için savaşmıştır. Galatasaray Kulübü, 120 yıldır bir mücadele içinde. Bu mücadelede başarı her zaman birbirimizi sevmekten ve birbirimize destek olmakla gelmiştir. Yeni üye olan kardeşlerimden bu mücadeleye katkı vermeye davet ediyorum." diye konuştu.
 
Sarı-kırmızılı kulübe üye olan 400 kişiden 260'ı törene gelerek beratlarını teslim aldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
