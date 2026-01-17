Matias Kranevitter, Galatasaray maçında yok!

Fatih Karagümrük forması giyen Matias Kranevitter, Başakşehir maçında sarı kart gördü.
45. dakikada sarı kart gören Kranevitter, bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak. Kranevitter, cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
