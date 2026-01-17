İngiltere Championship'in 27. hafta maçında Hull City, Southampton deplasmanına konuk oldu. Hull City, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.



Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kyle Joseph ve 34. dakikada Charlie Hughes attı.



Southampton'ın tek golü 71. dakikada Ross Stewart'tan geldi.



Southampton'da Galatasaray'dan kiralanan Elias Jelert, 46. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından ligde bir maç aradan sonra kazanan ve play-off iddiasını sürdüren Hull City, 44 puana yükseldi. Southampton, 33 puanda kaldı.



Hull City, ligdeki bir sonraki maçında Preston North deplasmanına konuk olacak. Southampton, Sheffield United'ı konuk edecek.



