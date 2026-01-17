İngiltere Premier Lig'de 22. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Michael Carrick ile ilk maçına çıkan Manchester United maçı 2-0'lık skorla kazandı.



Futbolculuk kariyerinin ardından Manchester United'a ikinci kez geçici teknik direktör olarak gelen Michael Carrick, ikinci golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Ayrıca tribünde maçı izleyen Sir Alex Ferguson da ikinci golde büyük sevinç yaşadı.



Manchester United'a Old Trafford'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United puanını 35'e yükseltti. Ligde üç haftadır berabere kalan Manchester City, 9 hafta sonra ilk kez kaybetti ve 43 puanda kaldı.Manchester United, Premier Lig'de gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Manchester City, Wolverhampton'ı ağırlayacak.