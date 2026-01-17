18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Manchester derbisinde kazanan United!

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

calendar 17 Ocak 2026 17:25
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'de 22. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Michael Carrick ile ilk maçına çıkan Manchester United maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Manchester United'a ikinci kez geçici teknik direktör olarak gelen Michael Carrick, ikinci golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Ayrıca tribünde maçı izleyen Sir Alex Ferguson da ikinci golde büyük sevinç yaşadı. 

Manchester United'a Old Trafford'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.



Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United puanını 35'e yükseltti. Ligde üç haftadır berabere kalan Manchester City, 9 hafta sonra ilk kez kaybetti ve 43 puanda kaldı.

Manchester United, Premier Lig'de gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Manchester City, Wolverhampton'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
