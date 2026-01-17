18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Icardi'den Gaziantep FK maçında etkisiz performans!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Gaziantep FK maçındaki istatistikleri dikkat çekti.

calendar 17 Ocak 2026 22:18 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi. Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti.

Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken, hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı.



Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazanabildi.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMA

Galatasaray - Gaziantep FK maçını A Spor'da değerlendiren Levent Tüzemen, Icardi için, "Bir lider takımın 70 dakika boyunca rakip kaleye isabetsiz şutu olamaz! Bana bunu kimse anlatamaz. Mauro Icardi yüzde yüzlük pozisyonları kaçırdı. Sen bu takımın kaptanıysan, bu pozisyonları gole çevireceksin." yorumunda bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
