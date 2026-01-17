Icardi'den Gaziantep FK maçında etkisiz performans!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.





Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi. Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti.



Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken, hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı.

Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazanabildi.Galatasaray - Gaziantep FK maçını A Spor'da değerlendiren Levent Tüzemen, Icardi için,yorumunda bulundu.