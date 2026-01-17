Fenerbahçe'de 4 eksik!

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan; Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Archie Brown, Alanya kafilesinde yer almadı.
Afrika Kupası'nda mücadele eden Youssef En-Nesyri de kadroda yer almıyor.
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve Nelson Semedo ise Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
