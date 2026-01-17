İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool ile Burnley karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Liverpool, 32. dakikada Dominik Szoboszlai ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Florian Wirtz, 42. dakikada Liverpool'u öne geçirdi.



Konuk ekip Burnley, 65. dakikada Marcus Edwards ile eşitliği sağladı.



Ligde oynadığı son 4 maçı berabere biten Liverpool, puanını 36'ya çıkardı. Lig 19'uncusu Burnley ise puanını 14'e yükseltti.



Liverpool, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Burnley ise Tottenham'ı ağırlayacak.



