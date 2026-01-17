Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Levante karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol teknik adam, hem maçın hem de önlerindeki yoğun fikstürün önemine dikkat çekti.
"TARAFTARIMIZA BU HAFTAYI ANLATMAK KOLAY DEĞİL"
Karşılaşmayı kazanmanın zorunlu olduğunu vurgulayan Arbeloa, "Kazanmak temel bir gereklilikti. Madrid taraftarlarına bu haftayı anlatmak hiç kolay değil. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde başlamak bizim için çok önemliydi. Kendi seyircimiz önünde kazandık ve artık Salı günkü Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeye başladık" ifadelerini kullandı.
"DEVRE ARASINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"
Maçın ikinci yarısındaki farklı görüntüye değinen Arbeloa, devre arası müdahalesini şöyle anlattı:
"Pek çok şey değişti. Top dolaşımını hızlandırmamız gerekiyordu. Rakipler çok geride bekliyor ve bu ligde sıkça karşılaşacağımız bir durum. Bu tarz takımlara karşı daha hızlı ve sabırlı olmalıyız. İlk yarısı yıpratıcı geçen maçları, bugün olduğu gibi ikinci yarıda bitirmemiz gerekiyor."
BERNABEU'DA ÖZEL BİR GÜN
Teknik direktör olarak Santiago Bernabéu'ya çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Arbeloa, duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Bu çok özel ve güzel bir duygu. Doğum günüme denk gelmesi işi daha da anlamlı kıldı ama en önemlisi, yıllarımı geçirdiğim bu taraftarın önünde burada olmak benim için unutulmaz."
ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI
Önlerindeki Monaco maçına da değinen Arbeloa, yoğun tempoya dikkat çekti:
"Toparlanmak için çok vaktimiz yok. Oyuncular hem fiziksel hem zihinsel olarak yıprandı. Onları dinlendirmeye çalışacağız çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz içinde yerimizi garantilemek için o üç puana ihtiyacımız var."
"ARDA GÜLER, İNANILMAZ BİR PASÖR"
Arbeloa, Arda Güler için, "Arda çok yetenekli. İnanılmaz bir pasör. Çok genç ama aynı zamanda tecrübeli. Takım içinde çok önemli bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.
