18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Levante maçı sonrası konuştu.

calendar 17 Ocak 2026 18:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Levante karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol teknik adam, hem maçın hem de önlerindeki yoğun fikstürün önemine dikkat çekti. 

"TARAFTARIMIZA BU HAFTAYI ANLATMAK KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmayı kazanmanın zorunlu olduğunu vurgulayan Arbeloa, "Kazanmak temel bir gereklilikti. Madrid taraftarlarına bu haftayı anlatmak hiç kolay değil. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde başlamak bizim için çok önemliydi. Kendi seyircimiz önünde kazandık ve artık Salı günkü Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeye başladık" ifadelerini kullandı.



"DEVRE ARASINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Maçın ikinci yarısındaki farklı görüntüye değinen Arbeloa, devre arası müdahalesini şöyle anlattı:

"Pek çok şey değişti. Top dolaşımını hızlandırmamız gerekiyordu. Rakipler çok geride bekliyor ve bu ligde sıkça karşılaşacağımız bir durum. Bu tarz takımlara karşı daha hızlı ve sabırlı olmalıyız. İlk yarısı yıpratıcı geçen maçları, bugün olduğu gibi ikinci yarıda bitirmemiz gerekiyor."

BERNABEU'DA ÖZEL BİR GÜN

Teknik direktör olarak Santiago Bernabéu'ya çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Arbeloa, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu çok özel ve güzel bir duygu. Doğum günüme denk gelmesi işi daha da anlamlı kıldı ama en önemlisi, yıllarımı geçirdiğim bu taraftarın önünde burada olmak benim için unutulmaz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI 

Önlerindeki Monaco maçına da değinen Arbeloa, yoğun tempoya dikkat çekti:

"Toparlanmak için çok vaktimiz yok. Oyuncular hem fiziksel hem zihinsel olarak yıprandı. Onları dinlendirmeye çalışacağız çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz içinde yerimizi garantilemek için o üç puana ihtiyacımız var."

"ARDA GÜLER, İNANILMAZ BİR PASÖR"

Arbeloa, Arda Güler için, "Arda çok yetenekli. İnanılmaz bir pasör. Çok genç ama aynı zamanda tecrübeli. Takım içinde çok önemli bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
