Pep Guardiola'dan Marc Guehi açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester United'a kaybettikleri derbinin ardından konuştu.



Crystal Palace forması giyen ve transferi gündeme gelen Marc Guehi ile ilgili konuşan Guardiola, "Kulübümden henüz resmi bir açıklama almadım. Siz öğrendiğinizde, ben de öğreneceğim. Görünüşe göre anlaşma yakın ancak az önce Ferran Soriano ve Hugo Viana ile konuştum ve bana bu konuda hiçbir şey söylemediler." dedi.



Fabrizio Romano, Manchester City ve Crystal Palace'ın, Guehi transferi için 20 milyon sterlin (23 milyon euro) karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu duyurmuştu.



