18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başladı

Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti ve ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 87. dakikada Ömer Ali Şahiner attı.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 75. dakikada Datro Fofana kaydetti.


Bu sonuçla Başakşehir, ligde puanını 26'ya yükseltti. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

- Ligde üst üste 3. galibiyet

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de art arda üçüncü kez hanesine 3 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk defa üst üste 3 maçı kazanmayı başardı.

RAMS Başakşehir, son 5 haftada 4 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırarak çıkışını sürdürdü.

- Shomurodov, 13 gole ulaştı

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.

Turuncu-lacivertlilerin sezon başında İtalya temsilcisi Roma'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki santrfor, golcü kimliğini Fatih Karagümrük karşısında da sürdürdü.

Shomurodov, ligde forma giydiği 18. maçında 13. kez fileleri havalandırdı.

- Ömer Ali Şahiner, galibiyeti getirdi

RAMS Başakşehir'e karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaptan Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Mücadelede sağ bek olarak görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada sahneye çıktı ve fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

Ömer Ali, bu sezon Süper Lig'de ilk, tüm kulvarlarda ise ikinci kez gol sevinci yaşadı.

- Fatih Karagümrük, ligde 6 haftadır kazanamıyor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'deki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı son 6 müsabakada 2 beraberlik alırken, 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
