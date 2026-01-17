18 Ocak
İlkay Gündoğan: "Bu seviyede özür yok"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

17 Ocak 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA

Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, alınan sonucun beklentilerin altında kaldığını vurgularken hem takım içi sorumluluğa hem de önlerindeki Atletico Madrid maçına dikkat çekti.

"BEKLENTİLERİMİZ FARKLIYDI"

Maç sonrası konuşan İlkay Gündoğan, yaşanan puan kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Skor bizim için üzücü… Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz de var; şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım" ifadelerini kullandı.



"ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan yıldız futbolcu, "Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek çözüm daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine koymak. Seviyeyi yukarı çekersek daha iyi oluruz" dedi.

"BU SEVİYEDE ÖZÜR YOK" 

Yoğun maç temposuna da değinen İlkay Gündoğan, profesyonellik mesajı verdi:

"Bu seviyede futbol oynuyorsan, her 3-4 günde bir maç oynamaya fiziksel ve mental olarak hazır olman gerekir. Çaresi yok. Haftada bir maç ya da üç maç fark etmez. Hepimiz profesyoneliz, özrü yok. Nasıl kazanıldığını biliyoruz ve bunu kendimize, takım arkadaşlarımıza ve kulübümüze ispatlamalıyız."

ATLETICO MADRID MAÇI MESAJI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasına da değinen İlkay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atletico Madrid maçına özgüvenli gitmek istiyorduk. Yeni bir maç olacak. Kendi stadımızda, taraftarlarımızla birlikte Liverpool maçındaki gibi özel bir akşam yaşamak istiyoruz. İnşallah en iyi performansımızı sergileyip iyi bir skor alırız. Bu taraftar, bu camia bunu hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
