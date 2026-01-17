18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-383'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-281'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
2-053'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Uğurcan Çakır: "Galibiyeti biz hak ettik"

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

calendar 17 Ocak 2026 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır: 'Galibiyeti biz hak ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli kaleci, oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu vurguladı.

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

Karşılaşma boyunca kontrolün Galatasaray'da olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var ama genel anlamda oyunu biz yönettik. Galibiyeti kaçırdık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.



"HALA LİDERİZ"

Puan kaybına rağmen takımın durumuna dikkat çeken Uğurcan, "Hâlâ lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahibiz. Atletico Madrid maçından puan ya da puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Şampiyonlar Ligi hedefini de vurgulayan milli kaleci, "Bazen böyle puan kayıpları olabilir ama bu maçı kaybetmeyi hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Oradan puan veya puanlar alıp devam etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.