Uğurcan Çakır: 'Galibiyeti biz hak ettik'

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli kaleci, oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu vurguladı.



"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"



Karşılaşma boyunca kontrolün Galatasaray'da olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var ama genel anlamda oyunu biz yönettik. Galibiyeti kaçırdık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Puan kaybına rağmen takımın durumuna dikkat çeken Uğurcan,dedi.Şampiyonlar Ligi hedefini de vurgulayan milli kaleci,sözleriyle açıklamalarını tamamladı.