Abdülkerim Bardakcı: 'Hiçbir şey bitmiş değil'

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, yaşanan puan kaybından dolayı üzgün olduklarını ifade etti.



"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"



Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmalıydık" dedi. Ligdeki durumlarına da değinen milli oyuncu, "Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

Önlerindeki Atletico Madrid maçına odaklandıklarını belirten Abdülkerim,sözleriyle açıklamasını tamamladı.