İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-2'lik skorla kazandı.Mallorca'ya galibiyeti getiren 3 golü da Vedat Muriqi attı. Kosovalı golcü 5. dakikada ağları havalandırdı. 42'de penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamladı. 69'da ise penaltıda kaleci Unai Simon'u mağlup etti.Muriqi, bu hat-trick ile beraber son 3 maçta 5 kez fileleri havalandırmış oldu.Athletic Bilbao'nn golleri 8'de Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi.Konuk ekipte Gorka Guruzeta, 70. dakikada itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve ihraç edildi. Unai Gomez ise kenara alındıktan sonra kırmızı kart gördü.3 maç aradan sonra kazanan Mallorca, puanını 21'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3'ünde yenilen Athletic Bilbao, 24 puanda kaldı.Mallorca, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise şanssızlığını Sevilla deplasmanında kırmaya çalışacak.