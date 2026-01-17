18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-383'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-281'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
2-053'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Vedat Muriqi, Bilbao'ya patladı!

Mallorca, Vedat Muriqi'nin hat-trick yaptığı maçta Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etti ve ligde 3 maç aradan sonra kazandı.

calendar 17 Ocak 2026 20:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-2'lik skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren 3 golü da Vedat Muriqi attı. Kosovalı golcü 5. dakikada ağları havalandırdı. 42'de penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamladı. 69'da ise penaltıda kaleci Unai Simon'u mağlup etti.

Muriqi, bu hat-trick ile beraber son 3 maçta 5 kez fileleri havalandırmış oldu.


Athletic Bilbao'nn golleri 8'de Unai Gomez ve 45. dakikada Nico Williams'tan geldi.

ATHLETIC BILBAO'YA 2 KIRMIZI KART

Konuk ekipte Gorka Guruzeta, 70. dakikada itirazları nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve ihraç edildi. Unai Gomez ise kenara alındıktan sonra kırmızı kart gördü.

MALLORCA 3 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

3 maç aradan sonra kazanan Mallorca, puanını 21'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3'ünde yenilen Athletic Bilbao, 24 puanda kaldı.

Mallorca, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao ise şanssızlığını Sevilla deplasmanında kırmaya çalışacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
