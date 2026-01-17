18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-264'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-162'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Bitlisli kayakçılar dondurucu soğukta yarışmalara hazırlanıyor

Bitlisli kayaklı koşu sporcuları, dondurucu soğuklara rağmen Erzurum'daki eleme ve biatlon yarışmalarında başarı ve madalya kazanmak için yoğun şekilde antrenman yapıyor.

calendar 17 Ocak 2026 17:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bitlisli kayakçılar dondurucu soğukta yarışmalara hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, yarışmalarda derece elde edebilmek için dondurucu soğukta antrenman yapıyor.

Kayakçılar, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü tarihi El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin yanındaki Sporcu Eğitim Merkezi Pisti'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

Dondurucu soğuğa rağmen 18-22 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na ve 22-26 Ocak'ta Biatlon Etap Yarışması'na hazırlanan kayakçılar, organizasyonlardan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kayak antrenörü Sedat Bilge, yazın sporcuların Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Antrenmanları aksatmadıklarını belirten Bilge, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi 1,5 ay önce Nemrut Dağı'na kar yağmasıyla antrenmanlarımıza başladık. Nemrut'ta sıfırın altında 15 ila 20 derecelerde çalıştık. Hatta gece karanlıklara kadar sporcularımız özveriyle çalıştı. El-Aman Hanı bölgesine kar yağdı ve 20 gündür burada çalışıyoruz. Erzurum'da Kayaklı Koşu Eleme Yarışması ve akabinde yapılacak Biatlon Etap Yarışması'na sporcularımız tüm hızıyla hazırlanıyor. Bu sezon da çok güzel başarılar elde edeceğiz."

Milli takımda 5 sporcularının bulunduğunu, bu yıl sayıyı artırmayı hedeflediklerini aktaran Bilge, kayak sezonunun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sporculardan Hayrunnisa Akbalık ise "Şu an milli takımın altyapısındayız. Erzurum'daki eleme ve etap yarışmalarına hazırlanıyoruz. Hedefimiz birinci olmak. Bitlis'te hava çok soğuk. Eksi derecelerde. Buna rağmen antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.