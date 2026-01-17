Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.Başakşehir, 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Eldor Shomurodov, bu golüyle birlikte Süper Lig'de 13 gole ulaştı.Fatih Karagümrük, bu gole 75. dakikada David Datro Fofana ile cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Fofana, Süper Lig'de altıncı kez ağları havalandırdı.Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.Süper Lig'de ilk yarının sonunda yükselişe geçen Başakşehir, bu galibiyetle birlikte yükselişine devam etti. Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, ligde son beş maçta ise dördüncü galibiyetini elde etti. [1 Beraberlik]Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 26 puana ulaştı. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlayacak.40. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fayzullayev'in kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Grbic gole izin vermedi.Turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.49. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Selke'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.56. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Çağtay Kurukalıp'ın sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında Barış Kalaycı'nın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında Kranevitter'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta Muhammed, bu kez iki hamlede topun sahibi oldu.61. dakikada Brnic'in soldan ortasında Selke'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.78. dakikada Harit'in ara pasında Ömer Ali, sağdan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Shomurodov'un ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'den döndü. Özbek oyuncunun altıpasın solunda tamamlamak istediği meşin yuvarlak bu kez auta gitti.RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Başakşehir Fatih TerimYasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih MazlumMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 58 Brnic), Shomurodov (Dk. 89 Onur Ergün), Harit, Da Costa (Dk. 46 Selke)Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 84 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 67 Tresor Doh), Serginho (Dk. 57 Traore), Barış Kalaycı, FofanaDk. 15 Shomurodov, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 75 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)Dk. 29 Da Costa, Dk. 45 Fayzullayev (Başakşehir), Dk. 43 Kranevitter, Dk. 89 Balkovec (Fatih Karagümrük)