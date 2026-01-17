18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Başakşehir'in yükselişi devam ediyor!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Başakşehir'in yükselişi devam ediyor!
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Eldor Shomurodov, bu golüyle birlikte Süper Lig'de 13 gole ulaştı.

Fatih Karagümrük, bu gole 75. dakikada David Datro Fofana ile cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Fofana, Süper Lig'de altıncı kez ağları havalandırdı.


Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de ilk yarının sonunda yükselişe geçen Başakşehir, bu galibiyetle birlikte yükselişine devam etti. Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, ligde son beş maçta ise dördüncü galibiyetini elde etti. [1 Beraberlik]

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 26 puana ulaştı. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Larsson'dan topu kapan Operi, çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Shomurodov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

40. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fayzullayev'in kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Grbic gole izin vermedi.

Turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


49. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Selke'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.

56. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Çağtay Kurukalıp'ın sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında Barış Kalaycı'nın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında Kranevitter'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta Muhammed, bu kez iki hamlede topun sahibi oldu.

61. dakikada Brnic'in soldan ortasında Selke'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, beraberliği sağladı. Barış Kalaycı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana, önce Operi sonra da Opoku'yu geçti. Fildişi Sahilli oyuncu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in solundan filelere gönderdi: 1-1.

78. dakikada Harit'in ara pasında Ömer Ali, sağdan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Shomurodov'un ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'den döndü. Özbek oyuncunun altıpasın solunda tamamlamak istediği meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

87. dakikada Başakşehir, ikinci golü buldu. Brnic'in soldan ortasında Balkovec'in uzaklaştırdığı top, ceza yayının sağında Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasına girip iki futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra penaltı noktası civarında sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 58 Brnic), Shomurodov (Dk. 89 Onur Ergün), Harit, Da Costa (Dk. 46 Selke)

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan (Dk. 84 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 67 Tresor Doh), Serginho (Dk. 57 Traore), Barış Kalaycı, Fofana

Goller: Dk. 15 Shomurodov, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 75 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 29 Da Costa, Dk. 45 Fayzullayev (Başakşehir), Dk. 43 Kranevitter, Dk. 89 Balkovec (Fatih Karagümrük)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.