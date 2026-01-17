Raheem Sterling için sürpriz Napoli gelişmesi!

Napoli için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.



YİNE İSTİYORLAR



Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ve bu sezon Chelsea forması altında hiç süre almayan Raheem Sterling ile ilgileniyor.



Napoli'nin ayrıca Atalanta'dan Daniel Maldini'yi de kiralık olarak transfer etmek istediği ancak İtalyan futbolcu ile Juventus'un da ilgilendiği öne sürüldü.



Chelsea'de bu sezon hiç süre alamayan 31 yaşındaki Raheem Sterling'in, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.



