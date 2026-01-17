Galatasaray'da Davinson Sanchez'e plaket!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Gaziantep FK maçı öncesi plaketle ödüllendirildi.
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verdi.
Turkcell Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisiyle Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkan Sanchez'e plaketini ve sırtında 100 yazan formayı kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.
🟡🔴 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı formayla 100 maç barajını aşan Davinson Sanchez'e plaket takdim etti. pic.twitter.com/zleCtdF9bG
— Sporx (@sporx) January 17, 2026