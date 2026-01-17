Okan Buruk'tan derbiye göre iki değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devreyi RAMS Park'taki Gaziantep FK müsabakasıyla açtı.
Galatasaray, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Karaman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Kazımcan Karataş görev bekledi.
Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'ye Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kaybedilen Turkcell Süper Kupa final maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.
Kaleyi Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, orta sahada sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan'ı oynattı.
