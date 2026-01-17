18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-275'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-273'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-045'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray MCT Technic'ten evinde galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyete imza attı.

calendar 17 Ocak 2026 17:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic'ten evinde galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 yendi.
 
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
 
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner
 
Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 16, Can Korkmaz 6, Palmer Jr. 19, Gillespie 10, White Jr. 4, McCollum 16, Meeks 4, Rıdvan Öncel, Petrucelli, Muhsin Yaşar 7
 
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 3, Flynn 13, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 12, Williams 10, Ford 9, Homesly 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka, Göktuğ Baş 1
 
1. Periyot: 20-18
 
Devre: 39-39
 
3. Periyot: 74-51
 
Beş faulle çıkanlar: 37.53 Robinson (Galatasaray MCT Technic), 37.57 Mitchell (Bahçeşehir Koleji)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
