18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-266'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-164'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Cesare Prandelli'den Allegri'ye destek

İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye destek verdi.

Cesare Prandelli'den Allegri'ye destek
İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye destek verdi.

Milan'ın perşembe akşamı Como karşısında aldığı 3-1'lik galibiyete rağmen Allegri'nin eleştirildiği hatırlatılan Prandelli, "Şaka mı yapıyorsunuz? Milan ve Juventus ile altı kez lig şampiyonluğu kazanan Allegri'yi hala eleştiriyoruz. Allegri, harika bir teknik direktör." dedi.

Savunma futbolu nedeniyle de eleştirilen Allegri'ye bu konuda da destek veren Prandelli, "Allegri defansif bir teknik direktör değil, pratik bir teknik direktör. Pragmatizm, bir teknik direktörün temel niteliklerinden biridir. Oyuncularınızdan ve oyunlarından en iyi şekilde yararlanmak buna değer. Tekrar ediyorum, öncelik tekniklere verilmeli, oyun sistemlerine değil. Conte başka bir olumlu bir örnek. Yıllarca belirli bir şekilde oynadı ve mükemmel sonuçlar elde etti. Napoli'de son iki sezonda, ilkelerinden ve kazanma mentalitesinden ödün vermeden oyunculara uyum sağlamak için çok sayıda değişiklik yaptı." sözlerini sarf etti.

Allegri yönetimindeki Milan, bu sezon ligde 20 maçta 43 puan topladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
