Cesare Prandelli'den Allegri'ye destek

İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye destek verdi.
Milan'ın perşembe akşamı Como karşısında aldığı 3-1'lik galibiyete rağmen Allegri'nin eleştirildiği hatırlatılan Prandelli, "Şaka mı yapıyorsunuz? Milan ve Juventus ile altı kez lig şampiyonluğu kazanan Allegri'yi hala eleştiriyoruz. Allegri, harika bir teknik direktör." dedi.
Savunma futbolu nedeniyle de eleştirilen Allegri'ye bu konuda da destek veren Prandelli, "Allegri defansif bir teknik direktör değil, pratik bir teknik direktör. Pragmatizm, bir teknik direktörün temel niteliklerinden biridir. Oyuncularınızdan ve oyunlarından en iyi şekilde yararlanmak buna değer. Tekrar ediyorum, öncelik tekniklere verilmeli, oyun sistemlerine değil. Conte başka bir olumlu bir örnek. Yıllarca belirli bir şekilde oynadı ve mükemmel sonuçlar elde etti. Napoli'de son iki sezonda, ilkelerinden ve kazanma mentalitesinden ödün vermeden oyunculara uyum sağlamak için çok sayıda değişiklik yaptı." sözlerini sarf etti.
Allegri yönetimindeki Milan, bu sezon ligde 20 maçta 43 puan topladı.
