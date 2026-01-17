Barış Alper Yılmaz'dan 7. gol!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla bu sezon 7. kez ağları havalandırdı.
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, resmi maçlarda 7. kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da ikişer olmak üzere 26 müsabakada forma giyen Barış Alper, 7. kez ağları sarstı.
Ligde 5 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da birer golü bulunuyor.
