Chelsea'den Jeremy Jacquet için 50 milyon euro!

Yeni teknik direktörü Liam Rosenior ile yeni bir yapılanma içerisine giren Chelsea'de transfer listesindeki isimler de ortaya çıkmaya başladı.Savunmasına takviye planlayan İngiliz ekibi, gözünü Rennes'e çevirdi. Chelsea, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Jeremy Jacquet ile ilgileniyor.Chelsea'nin savunma için başka alternatifleri de değerlendirdiği ancak Jacquet'in liste başı olduğu belirtildi.RMC Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin, Fransız savunma oyuncusu için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı. Rennes ise genç stoperi için 60 milyon euro'dan daha fazla bir bonservis bekliyor.Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Jacquet'in, Rennes ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.Jeremy Jacquet, Rennes forması altında bu sezon 17 maçta süre buldu.