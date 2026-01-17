18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-266'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-164'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Chelsea'den Jeremy Jacquet için 50 milyon euro!

Chelsea, Rennes forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Jeremy Jacquet ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, genç stoper için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den Jeremy Jacquet için 50 milyon euro!
Yeni teknik direktörü Liam Rosenior ile yeni bir yapılanma içerisine giren Chelsea'de transfer listesindeki isimler de ortaya çıkmaya başladı.

CHELSEA'NİN SAVUNMA HEDEFİ

Savunmasına takviye planlayan İngiliz ekibi, gözünü Rennes'e çevirdi. Chelsea, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Jeremy Jacquet ile ilgileniyor.

Chelsea'nin savunma için başka alternatifleri de değerlendirdiği ancak Jacquet'in liste başı olduğu belirtildi.

50 MİLYON EURO


RMC Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin, Fransız savunma oyuncusu için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı. Rennes ise genç stoperi için 60 milyon euro'dan daha fazla bir bonservis bekliyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Jacquet'in, Rennes ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Jeremy Jacquet, Rennes forması altında bu sezon 17 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
