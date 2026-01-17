18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-261'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-159'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-288'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Arda Güler, İspanyolları hayran bıraktı!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Levante maçındaki performansıyla dikkat çekti. İspanyol basını, maçın ardından milli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 17 Ocak 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arda Güler, İspanyolları hayran bıraktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk maçında Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 yenerken karşlaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve gol yollarında etkili olan Arda Güler takımını büyük krizden kurtardı.

İspanya Süper Kupası finalini Barcelona'ya kaybettikten sonra teknik direktör Xabi Alonso'yu göndererek yerine Alvaro Arbeloa'yı getiren ve Kral Kupası'nda deplasmanda 2. lig takımı Albacete'ye elenen Real Madrid'in tünelin sonundaki ışığı görmesine milli futbolcu Arda Güler yardımcı oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlarının tepkisini alarak, "Florentino (kulüp başkanı) istifa" tezahüratlarıyla Levante karşısında sahaya çıkan Real Madrid'de futboculardan Vinicius ve Jude Bellingham da sürekli ıslıklandı.


İlk yarıda organize olamadığı gözlenen ve hücumda etkili olmayan Real Madrid, soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, takımının ritmini yükselten isim oldu.

Milli futbolcu, 58. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golde, penaltıya neden olan pozisyonun ve 65. dakikada Raul Asencio'nun kaydettiği güzel golün pasını verdi.

- Arbeloa'dan Arda Güler değerlendirmesi: "Çok yetenekli bir çocuk"

Teknik direktör Arbeloa, maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için "Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.

Albacete'ye Kral Kupasından elenmenin ardından "hazmedilmesi çok zor bir hafta geçirdiklerini" söyleyen Arbeloa, Real Madrid'in büyük ve her zaman talepkar bir kulüp olduğunu, taraftarların tepkilerine saygı göstererek çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

- İspanyol basını: "Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı"

İspanyol basını Levante karşısında maçın kahramanını Arda Güler olarak gösterdi.

Marca "Arda maçın kaderini değiştirdi. Mbappe ile yeniden bağlantı kurdu.", As "Güler ateşi söndürdü Türk oyuncunun girişi Real Madrid'i kötü performansından ve taraftarlarının öfkesinden kurtardı. Islıklar ve mendil sallamalarıyla geçen berbat bir ilk yarı, ikinci yarıda iyi bir tepkiye dönüştü." diye yazdı.

Gazetelerden El Pais "Arbeloa'lı Real Madrid, Güler'in oyuna girmesine kadar pek fazla fikir üretilemeyen bir başka maçta Levante'yi mağlup etti.", El Mundo "Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı. Hem aklını hem de ayağını sahada ortaya koydu ve ikinci yarıda sahanın en iyi oyuncusuydu.", ABC ise "Güler ve Mbappe, Madrid'i Bernabeu'nun öfkesinden ve hiddetinden kurtardı." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ocak'ta Monaco'ya karşı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.