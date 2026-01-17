18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Okan Buruk'tan Fenerbahçe için itiraf!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

17 Ocak 2026 19:33
Haber: Sporx.com
Okan Buruk'tan Fenerbahçe için itiraf!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un maç önü görüşleri şu şekilde:

"Kısa bir ara verdik, dinlenme şansımız oldu. Üstüne Süper Kupa oynadık. Oyun ve skor olarak iyi başladık ama Fenerbahçe maçında istediğimiz oyun yoktu. Galatasaray'ın ruhuna yakışmayacak mücadele vardı. Skordan çok buna çok üzüldük. Fethiye kupa maçını çok saymıyorum. Hem bir hazırlık dönemi hem çok fazla oyuncu değişikliği... Stadyum atmosferleri çok tartışılacak derecedeydi. Bunu Olimpiyat Stadyumu için de söyleyebilirim. Zaman zaman oyuna giremememizin nedenlerinden biri bu. Mücadele etmemize engel değil ama stadyum atmosferi oyuncularımız için gerçek bir test maçı. İkinci yarıya başlama maçı. Burada da artık Galatasaray takımının ne kadar iyi ve güçlü olduğunu göstereceği atmosfer.

Karşımızda da kendi oyununu oynamaya çalışan, Burak Yılmaz'ın takımı var. Rakiple ilgili soru işaretimiz savunmada 3'lü mü 4'lü müydü? Gece 11-12'ye kadar dün, Mujakic ismi girilmemişti. 4'lü diye düşünüyorduk ama Mujakic girildi ve 3'lü başlayacaklar.


İlk yarının lideriyiz, 3 puan öndeyiz. Kazanırsak 6 puan olacak. Çarşamba günü Avrupa'da önemli bir maça çıkacağız. Sportif anlamda başarılı bir Galatasaray var. Yarışacağımız kupalarda başarıya gitmek için daha fazlasına gitmek için en maksimumuna ihtiyacımız var.

Afrika Kupası'ndan iki oyuncumuz dönecek. Singo bugün yok. Bir sonraki maça yetiştirebilecek miyiz, Karagümrük maçına mı dönecek bakacağız. Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz. Sara'nın da ağrı eşiğine göre bakacağız, hızlı dönebilir. Arda'nın sakatlığı vardı, Torreira'nın cezası var. İyi bir 11'le çıkacağız. Maçı kazanacak bir kadroya sahibiz."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
